Photo:中川真知子 じっとしているのが苦手です。座っていても足をプラプラさせてしまうし、ちょっと働くと気分転換に部屋の中をウロウロしたくなります。色々と試しているのですが、落ち着きのなさを改善するのって大変なんですよね。そんなとき、Steelcaseのショールームで理想のスツールに出会っちゃったんです。あまりにも感動して、速攻で買いました。 ターンストーン ブイ