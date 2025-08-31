あれは去年の初夏、私がよく通う駅前のカフェでのこと。窓際の席で仕事をしていた私の目に飛び込んできたのは、妙にぎこちない雰囲気のカップル。彼は40代半ば、ビシッとしたスーツ姿でスマホを何度も気にしながら。彼女は20代後半といったところで、当目にもボディラインがはっきり分かるニットワンピース姿。平日の昼下がり、なぜか２人とも周囲を警戒するような視線を絶えず送っていました。思わず私は彼らから目を離せなくなっ