「大人っぽくて余裕のある彼だと思ってたのに、あれ？なんか拗ねてる？」そんな“嫉妬サイン”を無自覚に出してしまう男性は少なくありません。そこで今回は、大人な男性でも隠しきれないヤキモチ行動について解説します。他の男性と話してると、急に割り込んでくる友達や同僚と普通に会話してるだけなのに、横から割り込んできたり、笑ってるのに顔が少し引きつってたり。これ、立派な嫉妬サインです。「彼女を取られたらどうしよ