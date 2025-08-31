ダイエットといえば「糖質制限」や「ハードな運動」を思い浮かべる人も多いはず。でも、もっとシンプルで無理なく結果を出す人もいるのです。そこで今回は、毎日“10分筋トレ×タンパク質120g”を半年続けただけで、体脂肪率−8％・体重−6kgを叶えたHさん（40代・会社員）が実践した【簡単ダイエット】のポイントを紹介します。🌼通勤時間を“運動時間”に。−６kgに成功！毎日１万歩＆階段利用で痩せた【ダイエット習慣】