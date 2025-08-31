「下腹がなかなか引っ込まない…」そんなお悩みにぴったりなのが、寝たままできる腹筋エクササイズ【ひざ曲げニータッチ】。運動が苦手な人でもトライしやすく、ぽっこりお腹にアプローチできる優秀メニューです。無理なくできて、１日たった10回でOK！続けるほどに“ぺたんこお腹”へと近づいていけます。🌼お腹を伸ばして腹筋をじんわり刺激！１日５セット【ウエスト−３cmをめざす】簡単ポーズひざ曲げニータッチ（１）