東京出入国在留管理局成田空港支局は２５日、今夏のお盆期間（８〜１７日）の成田空港での出入国者数（速報値）を発表した。海外でお盆休みを過ごした日本人旅客数は前年度を上回ったものの、円安や物価高の影響もあり、コロナ禍前の２０１９年度の７割弱にとどまった。発表によると、期間中の総出入国者数は、前年度比１２・１％増の９９万１４３０人だった。このうち日本人は１６・５％増の４０万９５００人だった。１９年度