メ～テレ（名古屋テレビ） 30日夜、愛知県岡崎市で車道を歩いていたとみられる80代の男性が後ろからきた乗用車にはねられ死亡しました。 警察によりますと、30日午後9時ごろ岡崎市西阿知和町の片側1車線の市道で、自転車を押しながら歩いていた男性が後ろからきた乗用車にはねられました。 この事故で岡崎市の西尾俊一さん（82）が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡しました。 警察は乗用車を運転