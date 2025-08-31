「ピオーネ」など岡山特産のブドウの品質を競う会が、赤磐市で開かれました。28日生産者のモチベーションアップや栽培技術の向上を目的に赤磐市で開かれたブドウの共進会です。 岡山特産の「ピオーネ」55点「オーロラブラック」32点が出品され県の担当者らがつぶの大きさや房の形、糖度などを審査しました。 岡山県農産課によりますと、今年の「ピオーネ」や「オーロラブラック」は色