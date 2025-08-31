9月1日は防災の日です。防災意識の向上につなげようと消防署が岡山市の商店街でイベントを開き多くの家族連れらが訪れました。岡山市北消防署などが天満屋岡山店周辺で開いた「防火防災フェア」です。国は1923年の関東大震災を教訓に防災意識の向上につなげようと、地震が発生した9月1日を防災の日としています。イベントでは、親子で楽しむことができる消防車両の展示のほか非常食の試食などが行われました。岡山市北消防