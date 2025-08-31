DeNAは31日、石上泰輝内野手（24）が病院で「右小指MP関節橈側側副靭帯付着部剥離骨折」と診断されたと発表した。29日の中日戦（横浜）で5回に二塁打を放った際、三塁でタッチアウトとなったスライディングで負傷したもの。31日付で登録抹消となる予定という。大卒2年目の石上は29日の試合で9回、松山から右中間へプロ初本塁打となる2ラン。骨折したまま試合に出続け、リーグを代表する守護神から本塁打を放ったことになる。30