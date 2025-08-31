なでしこジャパンの主力として活躍してきた清水梨紗。2024年パリ五輪にも出場したが、同年7月のスペイン戦で右膝前十字靱帯断裂の重傷を負い、長期離脱を余儀なくされた。マンチェスター・シティに所属する29歳の清水は、30日に行われたダラムとのプレシーズンマッチに途中出場。401日ぶりに実戦のピッチに立った清水は、SNSにこのようなメッセージを投稿した。「My Rehab Journey。沢山の方々のサポートがあって、またピッチに戻