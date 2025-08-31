現地８月30日、ブンデスリーガの第２節が開催。昨季、ホルシュタイン・キールでリーグ戦11ゴールを記録した日本代表FW町野修斗が新加入したボルシアMGは、シュツットガルトと敵地で対戦した。町野が移籍後初先発を果たしたボルシアMGは、その日本人FWのロングスローなどでチャンスを作るも、活かしきれない時間が続く。すると79分にCKの流れからジェイミー・レベリンクにヘディングシュートを叩き込まれて失点。これが決勝点と