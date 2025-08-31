◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ最終日（３１日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）ＫＢＣオーガスタでは、スタートホールで選手の近況や趣味などの小ネタをユーモアを交えて紹介するアナウンスが話題となっている。福岡・春日市出身の清水大成（ロピア）は「母親の手作りソースがかかったステーキが食べられるのもオーガスタの楽しみです」。鹿児島出身の出水田大二郎（ＴＯＳＳ）は「お