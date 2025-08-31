◆イースタン・リーグロッテ―巨人（３１日・ロッテ浦和）巨人の増田陸内野手が、２軍降格後初アーチを放った。イースタン・ロッテ戦の６回に代打で途中出場。２打席目となった８回１死で相手の３番手・西村に対すると、カウント２―２から高めの直球を捉えて左中間スタンドへと運んだ。今季は１軍で「第９５代４番」を担うなど勝負強い打撃を見せていたが、８月は１２試合に出場して２１打数２安打と調子を落とし、２２日に