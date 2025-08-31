空前のホラーブームといわれる令和の現在。その礎となる大衆文化は100年前に開花したと言われています。100年前の日本や世界ではどんな怖い話が読まれていたのでしょうか。この記事はこの夏2冊のホラーブックガイドを上梓した朝宮運河さんの著書『怖い話名著88乱歩、キングからモキュメンタリーまで』より抜粋してお伝えします。怪談黄金時代1926年は昭和元年。つまり今年（2025年）は昭和100年の年にあたる。100年という区切り