「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ−高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮの松井秀喜氏（５１）が２年連続となる本塁打を放った。三回２死一、二塁で初球を振り抜いた。すさまじい打球音から放たれた白球は右翼スタンドに突き刺さる先制３ラン。場内が騒然とする中、バットを投げ、確信歩きでゆっくりと一塁へ。悠々とダイヤモンドを一周した。試合前の打撃練習では柵越えなしに終わっていたもの