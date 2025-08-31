55歳前後になると、会社の「早期退職制度」を利用できることがあります。「今辞めれば退職金が上乗せされる」という条件は魅力的に見えますが、本当に得なのかは慎重に見極めなければなりません。 本記事では、早期退職による上乗せ額1000万円という条件をもとに、早期退職のメリット・デメリットを数字で比較し、判断のポイントを解説します。 早期退職制度とは？ 早期退職制度とは、企業が定年より前に退職する従