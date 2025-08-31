８月３１日の新潟６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１５頭立て）は、米国産馬の１番人気マテンロウダビンチ（牡、栗東・中内田充正厩舎、父アンクルモー）が６馬身差で楽勝した。勝ち時計は１分５５秒２（良）。性能の違いを示す勝ちっぷりだった。序盤は力む面もあったが、直線では余力十分に先頭へ。川田将雅騎手が軽く気合いを入れる程度で後続を大きく引き離して独走した。鞍上は「追い切りに乗って走るのは分か