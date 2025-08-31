大相撲秋場所（東京・両国国技館、９月１４日初日）に向けた高砂部屋の神奈川・平塚合宿は３１日に打ち上げた。秋場所で新十両が決まっている石崎改め朝翠龍（あさすいりゅう）は、兄弟子の元大関で再十両の朝乃山と三番稽古を行った。立ち合いで鋭い出足をみせても、受け止められた。そのまま押し返されるなどいきなり６連敗した。それでも低い当たりから一気に前に出て押し出し、土俵際で左に開いて逆転するなど反撃し３勝８