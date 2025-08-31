３１日の中京競馬でデビュー戦を圧勝した牝馬にＳＮＳでは早くもクラシックの有力候補として注目されている。中京６Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１４頭立て）は、単勝オッズ３・０倍の１番人気に支持されたカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が５馬身差で圧勝。勝ち時計は１分３４秒２（良）で鮮やかな勝ちっぷりだった。スタートを五分に出た同馬は中団で脚をためながら最後の直線