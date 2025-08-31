漫才コンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が31日、インスタグラムを更新。日本テレビ系特番「24時間テレビ48」（8月30日〜31日）でチャリティーランナーとしてマラソンに挑戦中のSUPER EIGHT横山裕（44）にエールを送った。モモコは「よこ、頑張ってー！！今からTシャツ着て応援する」とつづり、「24時間テレビ」でチャリティーマラソンに挑戦中のSUPER IGHT横山裕を応援。人気漫画家・青山剛昌氏デザインのチャリTシャツ3枚の写