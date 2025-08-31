◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ最終日（３１日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）最終ラウンドが進行しており、最終組が１１ホールを終えた午後１時３２分に雷雲接近のため競技が一時中断した。選手、キャディーはクラブハウスに一度引きあげた。４位で出た小斉平優和（フリー）が１２番までに３つ、１４位で出た米沢蓮（パルコホーム）が１イーグルなど７つ伸ばし、通算１６アンダーの