男女のグループで楽しむバーベキュー（BBQ）では、どのような行動をすると「この女の子イイ！」と男性に好印象を残せるのでしょうか。今回は10代から30代の独身男性248名に聞いたアンケートを参考に、「バーベキューで『この子、嫁にもらいたい！』と男子から一目置かれる女子力の高い振る舞い」を紹介します。【１】最後に汚れた皿や鉄板を率先して洗う「めんどくさい仕事を引き受ける子は人間として尊敬できる」（30代男性）とい