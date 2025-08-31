りんごさんは、3歳の息子・あーくんと夫との3人家族。元日の深夜、あーくんが突然泣き出します。いつもと違う息子の様子に、りんごさんは不安を覚え…。わが子が溶連菌に感染し、回復するまでの体験談。りんご(@ringo_84_illust)さんの描く、『溶連菌で緊急入院した話』をダイジェスト版でごらんください。 ©ringo_84_illust ©ringo_84_illust ©ringo_84_illust