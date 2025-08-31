山梨県は今夏、薄くて折り曲げることができる太陽電池を利用したブドウ栽培を行う実証実験を実施した。太陽電池をブドウ畑の雨よけに貼り付け、日中に充電した電力を活用して夜間にＬＥＤライトをブドウにあてるというもので、ブドウの着色に効果があるという。２７日にはその内容がお披露目された。こうした脱炭素の取り組みは、官民の間で広がりをみせている。（大野琳華）県農業技術課によると、実験に使われた「有機薄膜太