「ドッグランでお友だちが自分の飼い主に甘えているのを見てしまい、『この飼い主はぼくの！！ 』ってしはじめた」【写真】初めてのやきもち発動！？ 「ぼくのパパだよ」膝上アピールがかわいすぎるそんなコメントとともに投稿されたのは、イタリアン・グレイハウンドの「プット」くん（2歳・男の子）の写真です。飼い主であるパパの膝にしっかりとのしかかり、上目遣いで見つめるその姿は「パパは渡さない！」と言っているかのよ