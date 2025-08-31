¡Ö¤¢¤Î¥³¤ÎÂÎ²¹¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ªー¥ë¿åÃå¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØENTAME 36¡î¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÅ»Ò½ñÀÒAward¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»÷Ä»º»Ìé²Ã¡¢Î¢É½»æ¤Ï¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊ¡°æÍüè½²Ú¡£¤µ¤é¤Ë¤¹¤ß¤Ý¤ó¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡¢¤Áー¤Þ¤­¤È¤¤¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤¬16¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¿åÃå»Ñ¤ÇÅÐ¾ì♡¿¿²Æ¤ÎÇ®µ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹