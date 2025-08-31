だから平気なの亡くなったおばあちゃんに会いたい。幼い娘がどうしても聞いてみたいこと／おかあさんの旅路（1）4人家族のほのぼのとした日常をSNSやブログで発信している、なりたりえさん。無邪気な子どもたちとのやりとりや、夫婦の何気ない会話、家族との日常を切り取ったエピソードが「わたしのお母さんも同じこと考えていたのかな」「うちの子どもたちと同じことを言ってる！」と、多くの共感を呼び、SNSで話題を集めています