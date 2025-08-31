トラブルに直面したときの「一流の人」の思考法を紹介します（写真：RichR／PIXTA）「想定外のトラブル」や「思いがけない失敗」に直面すると、知らず知らずのうちに凹んだ気持ちになるものですが、出版プロデューサーの西沢泰生氏によれば、世界で活躍する一流の人はみな「ネガティブな考えを排除し、何ごとも前向きに考える思考法を手に入れている」といいます。そこで本稿では、西沢氏の著書『一流のバーテンダーは2杯目のグラ