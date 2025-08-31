「二人のバッド氏」の出会いで…1930年代、鉄道業界において、世界的に流線形というデザインが流行した時期がありました。これは日本だけではなく、アメリカでも同様で、多くの流線形車両が登場していましたが、中でも異形を放っていたのが「パイオニア・ゼファー」でしょう。どのような特徴があったのでしょうか。【画像】これが「爆速世界初のオールステンレス鉄道車両」全貌ですこの車両は外形だけでなく技術的にも先進的で