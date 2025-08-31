『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した渡邊 渚渡邊 渚（わたなべ・なぎさ）が、9月1日（月）発売『週刊プレイボーイ37号』のグラビアに登場。6月に発売され、センセーションを巻き起こした1st写真集『水平線』。その反響にお応えして9月1日（月）に、写真集の完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』が発売！タイ・クッド島で輝く、渡邊渚の美貌にいま一度酔いしれよう。【写真】渡邊 渚のグラビア＊＊