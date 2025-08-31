『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した花城奈央「ミスマガジン2024」でミス週刊少年マガジンを受賞した、アイドルグループ「きゅ〜くる」所属で沖縄出身の美少女・花城奈央（はなしろ・なお）が、9月1日（月）発売『週刊プレイボーイ37号』のグラビアに初登場！青く澄み渡った空と海、照りつける夏の日差し。キミと一緒なら、どこへだって行ける気がする。【写真】花城奈央の初登場グラビア＊＊＊■「なんくるないさ〜」