高級ブランドメロン「クラウンメロン」の夏の品評会が、静岡市内のホテルで8月29日に開かれました。 【動画】「こんなにおいしいメロンはないんじゃないか」高級ブランドメロン「クラウンメロン」の品評会＝静岡市 静岡市清水区の日本平ホテルで開かれたのは、「クラウンメロン夏作品評会」です。 品評会は年に4回開かれていて、今回は予選を通過した40人の生産者のメロン240個が並びました。 審査員は、袋井市の大場規之市長