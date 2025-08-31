8月30日夕方、富士山須走口登山道で、転倒して頭を負傷した62歳の男性が、静岡県警山岳遭難救助隊員に救助されました。 30日午後4時半頃、須走口登山道7合目付近で「一時的に意識を消失して転倒し頭を負傷している。呂律が回らず、めまいもあり歩行不能になっている」と、同行者から119番通報がありました。 警察によりますと、けがをしたのは、横浜市都筑区に住む会社員の男性（62）で、ブルドーザーで須走口5合目