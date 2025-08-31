◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ最終日（2025年8月31日福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）最終ラウンドが進行中。13時32分、雷雲接近のため競技は一時中断となった。競技再開まで約1時間程度かかる見込み。米沢蓮（26＝パルコホーム）が15ホールを終え、通算16アンダーで首位に浮上。小斉平優和（27＝フリー）は12ホールを消化し、同じくトップに並んでいる。1打差の3位にS・ビンセント（33＝ジンバブエ）、