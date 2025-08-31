◇エキシビションマッチKOBECHIBEN―高校野球女子選抜（2025年8月31日バンテリンD）マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBECHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが名古屋市のバンテリンドームで行われた。試合前にはイチロー氏の後輩に当たる、豊山町立豊山中学校1年で野球部に所属する副島羽加（わか）さんが始球式を行った。18・44メート