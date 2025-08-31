【MLB】ドジャース 1ー6 ダイヤモンドバックス （8月29日・日本時間30日／ロサンゼルス）【映像】捕手が腕を“クルクル”…タイミングをずらされた一部始終ドジャースの大谷翔平投手はダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席は見逃し三振に打ち取られたが、微妙な判定に不満げな表情を浮かべた様子が映し出された。両者無得点のまま迎えた3回裏のドジャースの攻撃。1死走者なしの場面で打席を迎えた大谷はこ