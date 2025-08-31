「ドジャース１−６ダイヤモンドバックス」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースは攻守とも悪循環の陥り、２連敗を喫した。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、３打数無安打１四球で、５戦ノーアーチ、４戦ぶりのノーヒットに終わった。２位パドレスがツインズに大勝したため、マジックは２５のまま。パドレスとのゲーム差はわずか１となった。ロバーツ監督は試合後、攻守で相次いだミスに対して「ありえないような集