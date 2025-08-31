とても小さな水滴が空中を多数漂っている状態が霧 視程が1km未満なら霧、1km以上なら、もや 霧ともやは、地表付近に微細な水滴（0.001～0.1mm）が多数浮遊し、見通しが悪くなる現象です。 両者の違いは、どのくらい遠くまで見通せるか（視程）です。 視程1km未満であれば霧、1km以上であればもやです。濃い霧によって交通機関などに影響を及ぼすおそれがあるときは、気象庁から濃霧注意報が発表されます。 霧粒は空気