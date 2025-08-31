8月30日。グループフェーズが繰り広げられている「FIBAユーロバスケット2025」で、グループBで2連勝中のドイツ代表とリトアニア代表が“全勝対決”に臨み、最大23点差をつけたドイツが107－88でリトアニアを下した。 3連勝のドイツはこの試合を終えた時点でグループリーグ突破が決定。残り2試合を戦い、ラトビアへ移動して9月6日からスタートする一発勝負の決勝トー