“サクセスの象徴”気がつけば第３回を迎えたこの連載。一番最初にお伝えした通り、あくまで綾小路の記憶と主観のみで一方的に語っておりまして、ご本人確認なども一切していないという、このご時世において大変スリリングなスタイルでお届けしております。ゆえに、時に事実や史実とは異なったことを言っている可能性は大いにあります。いや、当然いいかげんなことを吹聴するつもりなど一切ないのですが、感覚としては居酒屋で出会