女優の蒼井優（40）が31日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。声優を務めた映画「それいけ！アンパンマンチャポンのヒーロー」について語った。まず、声優仕事について「楽しいですね。“空を飛ぼう”と思った時、実写だとハーネス着けて吊ってもらって、空飛ぶカットを撮るまでに凄く時間かかる。けど、アニメって声だけで空飛べるじゃないですか。あれが凄い楽しくて。声優さんのお仕事って“世界