本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打1四球で、チームは1-6で敗れた。デーブ・ロバーツ監督は試合後、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手の憤死に言及した。0-0の5回無死二塁、三塁の打席。大谷はレフトへの飛球を放った。三走キケがタッチアップ。送球が逸れ、捕手モレノが飛び込むようにして