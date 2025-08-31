¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/31¡ÛÁíÀª30¿Í¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØB:MY BOYZ¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ó¡¼¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤¬8·î30Æü¡¢ºÇ½ª²ó¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¤È¤Ê¤ëÂè11ÏÃ¤òABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡£¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥Ò¥ç¥¦¤¬1°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖB:MY BOYZ¡×ÁíÀª30¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¢¡¡ÖB:MY BOYZ¡×Æü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ØB:MY BOYZ¡Ù¤Ï¡¢ÁíÀª30¿Í