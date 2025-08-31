ロシアのプーチン大統領がきょう午前、中国に到着しました。上海協力機構の首脳会議や抗日戦争勝利80年を記念して行われる軍事パレードに出席する予定です。プーチン大統領は、9月3日に北京で行われる抗日戦争勝利80年を記念した軍事パレードにも出席するほか、習近平国家主席との首脳会談も開かれる見通しです。訪問に先立ち、プーチン大統領は中国国営・新華社通信の書面インタビューで、今回の訪中について「今年は祖国の戦争勝