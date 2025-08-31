中国で8月の製造業の景気の良し悪しを示す指数が49.4と発表され、判断の節目となる「50」を5か月連続で下回りました。中国の国家統計局によりますと、8月の製造業の景況感を示す指数である「製造業PMI」は49.4でした。7月より0.1ポイント上昇したものの、景気の良し悪しを判断する節目の「50」を5か月連続で下回りました。国家統計局は、前の月と比べて改善していることから「中国経済の景気は全体的に拡大している」と説明してい