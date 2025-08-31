◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）女子野球選抜の先発・阿部さくら（３年）＝神戸弘陵＝が、元メジャーリーガー４人を打ち取り、初回無失点で終えた。初回、１番・イチロー氏を２球で追い込むと、カウント２―２から二ゴロで１アウト。２番・松井稼頭央氏には中前打を許したが、３番・松坂大輔氏をフルカウントから遊ゴロに仕留めた。２死一