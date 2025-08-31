毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」が３１日、３０日夜から放送され、チャリティーマラソンランナーを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の横山裕（４４）が支援を必要とする全国の子どものための「マラソン子ども支援募金」を背負った挑戦に汗を流した。午後１時過ぎに全１０５キロ中７０キロを突破した横山。実況アナウンサーは「無理をせず日陰を選んで歩いています」と説明。