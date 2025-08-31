中京１１Ｒ・中京２歳ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝タマモイカロス３戦目の未勝利（中京芝１４００メートル）で２着に３馬身半差をつけ勝ち上がったデクラレーションオブウォー産駒。初戦、２戦目は小倉１２００メートルでともに２着。馬体重５３０キロ超のボディーから繰り出すダイナミックな走法は窮屈な小回りコースには合わなかった。母系からは、同条件のファルコンＳ勝ち馬タマモブラックタイが出ており、条件変更