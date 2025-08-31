◆米大リーグドジャース１―６Ｄバックス（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが３０日（日本時間３１日）、拙攻＆拙守で２連敗を喫した。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は先制犠飛が幻となり、３打数無安打１四球。連続試合安打は４でストップした。同地区２位のパドレスが勝ったため、１ゲーム差に迫られた。勝敗を分ける大きな分岐点となったのが先制の絶好機だっ